China rejeita convite de Trump para negociar o fim das bombas atômicas Para a China, manter o arsenal nuclear “contribui para a paz mundial”. A declaração foi feita por Guo Jiakun, porta-voz do Partido...

Para a China, manter o arsenal nuclear “contribui para a paz mundial”. A declaração foi feita por Guo Jiakun, porta-voz do Partido Comunista Chinês, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 27. A fala foi uma resposta ao convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Pequim participe das negociações voltadas à erradicação das ogivas atômicas.

