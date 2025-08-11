11/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 07h57 )

Colômbia: morre Miguel Uribe, pré-candidato baleado durante discurso Morreu nesta segunda-feira, 11, o senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado na cabeça em junho durante...

Morreu nesta segunda-feira, 11, o senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado na cabeça em junho durante comício em Bogotá.

