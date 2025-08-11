Logo R7.com
Colômbia: morre Miguel Uribe, pré-candidato baleado durante discurso

Revista Oeste|Do R7

Morreu nesta segunda-feira, 11, o senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado na cabeça em junho durante comício em Bogotá.

