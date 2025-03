Com risco de apagões, Venezuela reduz a jornada de trabalho A crise energética na Venezuela fez com que a ditadura de Nicolás Maduro reduzisse a jornada de trabalho no setor público de quarenta...

Revista Oeste|Do R7 29/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share