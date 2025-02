Com Trump, bancos dos EUA reavaliam planos sobre mudanças climáticas O retorno de Donald Trump à Casa Branca animou as principais instituições financeiras privadas dos Estados Unidos a mudar de rota....

Bancos e gestores de ativos norte-americanos decidiram pisar no freio em relação às metas ecológicas. As empresas devem reduzir seu apoio principalmente às redes de ação climática, bandeira usada politicamente por democratas e por governos de esquerda, como o do Brasil.

