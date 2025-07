Com Trump bloqueando comentários, brasileiros miram perfil de Melania Depois de restringir a participação dos seguidores em seu perfil no Instagram, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou... Revista Oeste|Do R7 12/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h57 ) twitter

Perfil de Melania Trump | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Internacional

Depois de restringir a participação dos seguidores em seu perfil no Instagram, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou uma reação inesperada dos brasileiros. Impedidos de comentar diretamente nas publicações do presidente, internautas passaram a utilizar o perfil da primeira-dama, Melania Trump, para expressar descontentamento com as novas tarifas de 50% sobre exportações do Brasil para os Estados Unidos.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

