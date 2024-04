Confira os incríveis registros do eclipse solar total! Nos Estados Unidos, a sombra do fenômeno...

Alto contraste

A+

A-

Nos Estados Unidos, a sombra do fenômeno encobriu uma área com 31,3 milhões de pessoas. O post Fotos e vídeos: confira registros do eclipse solar total apareceu primeiro em Revista Oeste.

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

• Fotos e vídeos: confira registros do eclipse solar total

• Zelensky afirma que Ucrânia vai perder guerra contra Rússia se EUA não enviarem ajuda financeira

• Soldado brasileiro fratura pernas e perde visão de um olho ao pisar em mina na Ucrânia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.