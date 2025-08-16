Coromandel: a cidade mineira dos diamantes
Com menos de 30 mil habitantes, Coromandel (MG) se destaca pela abundância de diamantes, que é referência nacional na extração das...
Com menos de 30 mil habitantes, Coromandel (MG) se destaca pela abundância de diamantes, que é referência nacional na extração das pedras. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra mais sobre essa fascinante cidade e suas preciosidades! Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Com menos de 30 mil habitantes, Coromandel (MG) se destaca pela abundância de diamantes, que é referência nacional na extração das pedras.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra mais sobre essa fascinante cidade e suas preciosidades!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: