Corpo do papa chega à Basílica de São Pedro para velório Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 23, o corpo do papa Francisco chegou à Basílica de São Pedro, no Vaticano. A...

Revista Oeste|Do R7 23/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share