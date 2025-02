Criança de 5 anos morre depois de câmara hiperbárica explodir com ela dentro Um menino de 5 anos morreu depois de uma câmara hiperbárica explodir com ele dentro na cidade de Troy, Michigan, nos Estados Unidos... Revista Oeste|Do R7 02/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 20h06 ) twitter

camera hiperbarica tratamento

Um menino de 5 anos morreu depois de uma câmara hiperbárica explodir com ele dentro na cidade de Troy, Michigan, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu na última sexta-feira, 31, e a criança foi declarada morta no local pelos socorristas, de acordo com o Departamento de Bombeiros de Troy.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

