Desistência da Bélgica no Triatlo: Alerta sobre a Qualidade da Água do Rio Sena A equipe de triatlo misto da Bélgica decidiu não participar da prova agendada para esta segunda-feira, 5, no Rio Sena, nos Jogos...

Revista Oeste|Do R7 04/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 04/08/2024 - 19h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌