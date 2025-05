Revista Oeste |Do R7

Efeito Milei: canal infantil mantido pelo governo argentino ganha desenho contra o comunismo O presidente Javier Milei reformulou a programação do canal educativo estatal argentino Paka Paka, que tem como público-alvo principalmente...

O presidente Javier Milei reformulou a programação do canal educativo estatal argentino Paka Paka, que tem como público-alvo principalmente crianças e jovens. A grade agora inclui desenhos animados que ensinam conceitos de economia, bem como trechos que criticam o comunismo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todas as mudanças na programação do canal!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: