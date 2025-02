El Salvador altera lei de uso do bitcoin para garantir empréstimo do FMI O Congresso de El Salvador aprovou uma mudança na legislação que regulamenta o uso do bitcoin no país, que eliminou a obrigatoriedade... Revista Oeste|Do R7 31/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h46 ) twitter

Fundo Monetário Internacional (FMI) faz alerta sobre economia brasileira | Foto: Divulgação

O Congresso de El Salvador aprovou uma mudança na legislação que regulamenta o uso do bitcoin no país, que eliminou a obrigatoriedade de sua aceitação em transações comerciais. A decisão ocorreu na última quarta-feira, 29, e busca facilitar a obtenção de um empréstimo de US$ 1,4 bilhão do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Para entender todos os detalhes dessa mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

