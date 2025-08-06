Emissão de vistos dos EUA para brasileiros cai 25% A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil emitiram cerca de 380 mil vistos para brasileiros entre janeiro e maio de...

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil emitiram cerca de 380 mil vistos para brasileiros entre janeiro e maio de 2025. O número representa uma queda de 25% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com levantamento do escritório de imigração AG Immigration.

