Enterros milionários de baleias têm causado polêmica no Japão Em 2024, uma baleia cachalote encalhou na Baía de Osaka, no Japão, e morreu depois de quatro dias. O enterro no mar custou R$ 3 milhões... Revista Oeste|Do R7 01/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 01/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enquanto a baleia permanece na baía, equipes monitoram o animal e avaliam as melhores ações | Foto: Reprodução/Kyodo News

Em 2024, uma baleia cachalote encalhou na Baía de Osaka, no Japão, e morreu depois de quatro dias. O enterro no mar custou R$ 3 milhões aos cofres públicos. Isso tem levado os japoneses a criticarem o governo sobre como lidar com a situação.

Para entender melhor essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Maduro propõe ‘novo começo’ das relações com os EUA

Fragmento de quase 20 km de comprimento se desprende do maior iceberg do mundo

Avião de pequeno porte cai e explode na Filadélfia