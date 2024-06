Erro em contagem de votos de urnas eletrônicas choca Porto Rico Problema de software nos equipamentos se deu durante as eleições primárias do país, no início de junhoLeia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 15/06/2024 - 13h13 (Atualizado em 15/06/2024 - 13h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share