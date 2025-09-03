EUA acusam Cuba de reprimir ativista com prisão política e tortura médica Sissi Abascal Zamora, de 27 anos, tornou-se um dos rostos mais conhecidos da repressão política em Cuba. Ela foi condenada a seis...

Sissi Abascal Zamora, de 27 anos, tornou-se um dos rostos mais conhecidos da repressão política em Cuba. Ela foi condenada a seis anos de prisão por participar das manifestações pacíficas de 11 de julho de 2021 — o maior levante popular contra o regime em décadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa grave situação.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: