EUA anunciam negociações de preços para Ozempic, com economia de bilhões de dólares ao Medicare O governo dos Estados Unidos anunciou que 15 medicamentos, incluindo Ozempic e Wegovy, estarão na segunda rodada de negociações de... 18/01/2025 - 12h46

Santiago,,Chile,,August,16th,,2023.,Pen,Injection,Of,Semaglutide,Named

O governo dos Estados Unidos anunciou que 15 medicamentos, incluindo Ozempic e Wegovy, estarão na segunda rodada de negociações de preços pelo Medicare. Esses medicamentos, que são populares para emagrecimento, representam um gasto anual de US$ 41 bilhões para o programa de saúde, e as negociações podem gerar economias significativas. "Temos a chance de negociar um melhor acordo para o povo americano", afirmou o secretário de Saúde, Xavier Becerra.

Para saber mais sobre as implicações dessas negociações e o impacto no mercado de medicamentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

