EUA anunciam revisão de todos os vistos para estrangeiros

O governo dos Estados Unidos (EUA) anunciou nesta quinta-feira, 21, que está revisando todos os vistos concedidos a cidadãos estrangeiros. A medida inclui pessoas que já se encontram em território norte-americano. Segundo o Departamento de Estado, mais de 55 milhões de vistos estão atualmente em vigor em todo o mundo.

