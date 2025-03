EUA anunciam saída de fundo de danos para o clima

Revista Oeste |Do R7

O governo do presidente Donald Trump anunciou oficialmente a retirada dos Estados Unidos (EUA) do Fundo de Perdas e Danos para o Clima. O acordo internacional pede para que países desenvolvidos se comprometam em compensar parcialmente as nações em desenvolvimento pelos impactos das "mudanças climáticas".

