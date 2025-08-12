EUA destacam necessidade de mobilização popular contra Maduro
O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou nesta segunda-feira, 11, que a Casa Branca pretende aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro. Em entrevista ao podcast Triggered, apresentado por Donald Trump Jr., ele disse que o povo venezuelano precisa assumir a liderança na busca pela liberdade e mudanças democráticas.
