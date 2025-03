EUA interrompem contribuições à Organização Mundial do Comércio O governo dos Estados Unidos interrompeu as contribuições financeiras à Organização Mundial do Comércio (OMC). A medida faz parte...

O governo dos Estados Unidos interrompeu as contribuições financeiras à Organização Mundial do Comércio (OMC). A medida faz parte de um esforço mais amplo do presidente Donald Trump para reduzir os gastos da administração norte-americana. As informações são da agência de notícias Reuters.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para entender todas as implicações dessa decisão.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: