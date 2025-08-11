EUA vão exigir entrevistas presenciais para vistos de não imigrante A partir do dia 2 de setembro, cidadãos que desejam solicitar a maioria dos vistos de não imigrante para os Estados Unidos (EUA) precisarão... Revista Oeste|Do R7 11/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandeira dos EUA Revista Oeste - Internacional

A partir do dia 2 de setembro, cidadãos que desejam solicitar a maioria dos vistos de não imigrante para os Estados Unidos (EUA) precisarão obrigatoriamente participar de entrevistas presenciais nos consulados americanos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre essa nova exigência.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Em publicação, Casa Branca usa montagem dos Telettubies para dizer que ‘todo estrangeiro ilegal criminoso será deportado’

Ditador, terrorista e traficante: saiba por que os EUA querem prender Maduro

‘Sobrevivi pela força do pensamento’, diz ex-refém em visita ao Brasil