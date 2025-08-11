EUA vão exigir entrevistas presenciais para vistos de não imigrante
A partir do dia 2 de setembro, cidadãos que desejam solicitar a maioria dos vistos de não imigrante para os Estados Unidos (EUA) precisarão obrigatoriamente participar de entrevistas presenciais nos consulados americanos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre essa nova exigência.
