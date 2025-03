Revista Oeste |Do R7

Explosão de granada em Bogotá deixa 3 mortos e 9 feridos Uma explosão causada por uma granada no bairro San Bernardo, em Bogotá, matou três pessoas e feriu outras nove na noite desta quarta...

Uma explosão causada por uma granada no bairro San Bernardo, em Bogotá, matou três pessoas e feriu outras nove na noite desta quarta-feira, 12. A polícia local suspeita que o ataque esteja relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. O artefato foi lançado próximo a uma estação do TransMilênio, sistema de transporte público semelhante ao BRT, onde se encontravam pessoas em situação de rua.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico evento.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: