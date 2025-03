Falta de ovo estimula contrabando nos EUA; volume supera tráfico de drogas O jornal britânico The Telegraph informou nesta terça-feira, 25, que as autoridades norte-americanas têm apreendido mais ovos do que...

O jornal britânico The Telegraph informou nesta terça-feira, 25, que as autoridades norte-americanas têm apreendido mais ovos do que drogas no trabalho de repressão a contrabandos na fronteira entre os Estados Unidos (EUA) e o México.

