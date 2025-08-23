Fluxo migratório em Roraima aumenta depois das eleições na Venezuela Depois das eleições municipais realizadas em julho na Venezuela, a fronteira com Roraima registrou um crescimento expressivo no número...

Depois das eleições municipais realizadas em julho na Venezuela, a fronteira com Roraima registrou um crescimento expressivo no número de migrantes, o que elevou a procura por serviços humanitários. Segundo a Cáritas Brasileira, o movimento em Pacaraima atingiu níveis recordes desde a abertura da unidade local, em maio de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes sobre o aumento do fluxo migratório em Roraima.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: