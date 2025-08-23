Logo R7.com
Fluxo migratório em Roraima aumenta depois das eleições na Venezuela

Depois das eleições municipais realizadas em julho na Venezuela, a fronteira com Roraima registrou um crescimento expressivo no número...

Revista Oeste|Do R7

Depois das eleições municipais realizadas em julho na Venezuela, a fronteira com Roraima registrou um crescimento expressivo no número de migrantes, o que elevou a procura por serviços humanitários. Segundo a Cáritas Brasileira, o movimento em Pacaraima atingiu níveis recordes desde a abertura da unidade local, em maio de 2024.

