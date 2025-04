Fórmula 1: com vitória na Arábia, Piastri é o primeiro australiano a liderar o campeonato de pilotos desde 2010 O piloto da McLaren Oscar Piastri venceu o STC Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, no último domingo 20, e tomou a liderança...

O piloto da McLaren Oscar Piastri venceu o STC Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, no último domingo 20, e tomou a liderança do campeonato do seu companheiro de equipe, Lando Norris. Com 99 pontos, o atleta se tornou o primeiro australiano a liderar a tabela desde Mark Webber, no ano de 2010. Curiosamente, Webber é empresário de Piastri na Fórmula 1.

