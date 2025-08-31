Logo R7.com
Fórmula 1: Piastri triunfa no GP da Holanda

Dominante na temporada da Fórmula 1 e já com o título de construtores garantido, a McLaren não conseguiu igualar o recorde de cinco...

Revista Oeste|Do R7

Dominante na temporada da Fórmula 1 e já com o título de construtores garantido, a McLaren não conseguiu igualar o recorde de cinco dobradinhas seguidas de Ferrari e Mercedes. Ainda assim, saiu do GP da Holanda com Oscar Piastri, líder do Mundial, no topo do pódio neste domingo, 31.

