Fórum Econômico Mundial abre investigação sobre Klaus Schwab

O Fórum Econômico Mundial (WEF) abriu uma investigação independente contra Klaus Schwab, fundador da organização. A decisão ocorreu depois do recebimento de uma carta anônima com denúncias de má conduta financeira e ética que envolvem ele e sua mulher, Hilde Schwab. A informação é do The Wall Street Journal.

