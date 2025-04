França: aluno mata 1 colega e fere 3 em escola Um aluno do ensino médio matou um colega e feriu outros três com uma faca nesta quinta-feira, 24, em uma escola em Nantes, no oeste...

Um aluno do ensino médio matou um colega e feriu outros três com uma faca nesta quinta-feira, 24, em uma escola em Nantes, no oeste da França. O ataque ocorreu por volta das 12h30 (horário local), enquanto os estudantes estavam em aula. Professores conseguiram conter o agressor depois do ataque.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

