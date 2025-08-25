França convoca embaixador dos EUA depois de críticas a Macron A França convocou o embaixador dos Estados Unidos em Paris, Charles Kushner, neste domingo, 24. O governo reagiu a comentários do...

A França convocou o embaixador dos Estados Unidos em Paris, Charles Kushner, neste domingo, 24. O governo reagiu a comentários do diplomata contra o presidente Emmanuel Macron, acusado por ele de “falta de ações suficientes na luta contra o antissemitismo”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre essa situação diplomática.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: