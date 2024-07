Governo brasileiro se posiciona contra ataque a hospital infantil na Ucrânia Comunicado oficial do Itamaraty pede que 'ambas as partes' respeitem direito internacional humanitário.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 09/07/2024 - 07h43 (Atualizado em 09/07/2024 - 07h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌