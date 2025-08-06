Governo da Itália endurece regras para transição de gênero em menores de idade Uma iniciativa do governo da Itália prevê novas regras para o fornecimento de medicamentos destinados à transição de gênero em menores... Revista Oeste|Do R7 06/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h17 ) twitter

Giorgia Meloni Itália Loriane Comeli

Uma iniciativa do governo da Itália prevê novas regras para o fornecimento de medicamentos destinados à transição de gênero em menores de idade. O projeto de lei, apresentado pelos ministérios da Saúde e da Família, foi aprovado pelo gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni na terça-feira 5, e segue para análise e votação no Parlamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre as novas regras e suas implicações.

