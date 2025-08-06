Governo da Itália endurece regras para transição de gênero em menores de idade
Uma iniciativa do governo da Itália prevê novas regras para o fornecimento de medicamentos destinados à transição de gênero em menores de idade. O projeto de lei, apresentado pelos ministérios da Saúde e da Família, foi aprovado pelo gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni na terça-feira 5, e segue para análise e votação no Parlamento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre as novas regras e suas implicações.
