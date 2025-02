Governo Maduro é acusado de ordenar assassinato de dissidente no Chile Aproximadamente às 3h do dia 21 de fevereiro do ano passado, criminosos vestidos com uniformes táticos da polícia chilena invadiram... Revista Oeste|Do R7 11/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h27 ) twitter

Ronald Ojeda

Aproximadamente às 3h do dia 21 de fevereiro do ano passado, criminosos vestidos com uniformes táticos da polícia chilena invadiram um apartamento no 14º andar, em Santiago, no Chile. Armados, sequestraram Ronald Ojeda diante da mulher e do filho, de 6 anos. O ex-militar venezuelano, de 32 anos, dissidente do regime do ditador Nicolás Maduro, saiu do local vestido apenas com uma cueca. As informações são do jornal norte-americano The New York Times.

