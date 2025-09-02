Governo Trump encerra atividades da Usaid O governo de Donald Trump finalizou nesta terça-feira, 2, o processo de dissolução da Usaid, agência criada para administrar programas... Revista Oeste|Do R7 02/09/2025 - 14h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h19 ) twitter

Bandeira da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Internacional

O governo de Donald Trump finalizou nesta terça-feira, 2, o processo de dissolução da Usaid, agência criada para administrar programas de assistência internacional dos Estados Unidos. Todas as funções e servidores da instituição passaram a integrar o Departamento de Estado, encerrando a atuação independente da agência e centralizando o controle das operações.

