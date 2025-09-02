Governo Trump encerra atividades da Usaid
O governo de Donald Trump finalizou nesta terça-feira, 2, o processo de dissolução da Usaid, agência criada para administrar programas...
O governo de Donald Trump finalizou nesta terça-feira, 2, o processo de dissolução da Usaid, agência criada para administrar programas de assistência internacional dos Estados Unidos. Todas as funções e servidores da instituição passaram a integrar o Departamento de Estado, encerrando a atuação independente da agência e centralizando o controle das operações.
O governo de Donald Trump finalizou nesta terça-feira, 2, o processo de dissolução da Usaid, agência criada para administrar programas de assistência internacional dos Estados Unidos. Todas as funções e servidores da instituição passaram a integrar o Departamento de Estado, encerrando a atuação independente da agência e centralizando o controle das operações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante mudança!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante mudança!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: