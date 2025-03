Revista Oeste |Do R7

Groenlândia tem número crescente de moradores de rua O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, renovou, no discurso de terça-feira 3, seu interesse em adquirir a Groenlândia...

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, renovou, no discurso de terça-feira 3, seu interesse em adquirir a Groenlândia. Ele ressaltou a promessa de prosperidade e segurança para o "povo incrível" da ilha, que vive uma crise social.

Para entender melhor a situação social da Groenlândia e as implicações do interesse dos EUA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: