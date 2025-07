Grupo revolucionário PKK entrega armas depois de 40 anos de conflitos com a Turquia A guerrilha do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) começou a entregar parte de seu arsenal nesta sexta-feira, 11, em um ato...

A guerrilha do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) começou a entregar parte de seu arsenal nesta sexta-feira, 11, em um ato simbólico no norte do Iraque. A iniciativa marca o início da dissolução do grupo revolucionário que combate o governo da Turquia há mais de 40 anos.

