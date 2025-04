Helicóptero cai em Nova York e deixa 6 mortos

Na tarde desta quinta-feira, 10, um helicóptero caiu no Rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos. O acidente resultou na morte de todas as seis pessoas a bordo. Entre as vítimas estavam turistas da Espanha, o que inclui três crianças, além do piloto. A aeronave, um modelo Bell 206, havia decolado de um heliponto para realizar passeios turísticos pela região.

