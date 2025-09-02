Imane Khelif recorre à Justiça contra exigência de teste de feminilidade no boxe
Imane Khelif, homem biológico que disputou a categoria feminina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, entrou com recurso na Corte Arbitral...
Imane Khelif, homem biológico que disputou a categoria feminina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a nova regra da World Boxing. A entidade passou a exigir testes de feminilidade para atletas que desejam competir em torneios internacionais de boxe. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para entender todos os detalhes dessa polêmica! Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Imane Khelif, homem biológico que disputou a categoria feminina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a nova regra da World Boxing. A entidade passou a exigir testes de feminilidade para atletas que desejam competir em torneios internacionais de boxe.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para entender todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: