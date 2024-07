Impacto do 'apagão' cibernético em países ao redor do mundo A recuperação está prevista para levar dias ou semanas, especialmente em aeroportos e sistemas de saúde.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 20/07/2024 - 23h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 23h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌