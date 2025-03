Incêndio no Aeroporto de Londres: voos do Brasil são desviados para Madri O Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi fechado nesta sexta-feira, 21, depois de um incêndio em uma subestação elétrica próxima.... Revista Oeste|Do R7 21/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h26 ) twitter

Imagem de um avião da Latam

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi fechado nesta sexta-feira, 21, depois de um incêndio em uma subestação elétrica próxima. O problema causou uma queda de energia. De acordo com o Flightradar24, ao menos 1.351 voos de entrada e saída sofrerão com os impactos.

