Incêndios em LA: Leonardo DiCaprio perde mansão de R$ 400 mi e coleção de carros de luxo

Leonardo DiCaprio sofreu uma perda milionária nos incêndios florestais, ainda ativos, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). A mansão do astro de Hollywood, avaliada em US$ 70 milhões (cerca de R$ 420 milhões), foi totalmente destruída. Além disso, o ator havia investido US$ 8 milhões (cerca de R$ 48 milhões) em reformas e na aquisição de móveis, que também foram perdidos nas chamas. As informações são do canal Ibrat News.

