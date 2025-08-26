Indígenas prometem apoio a Maduro e viram piada nas redes sociais Um vídeo com as imagens de indígenas declarando apoio ao ditador Nicolás Maduro virou motivo de piada nas redes sociais. O conteúdo...

Um vídeo com as imagens de indígenas declarando apoio ao ditador Nicolás Maduro virou motivo de piada nas redes sociais. O conteúdo exibe alguns integrantes do grupo portando arcos e flechas. Assim eles prometem defender o país em um possível conflito armado com os Estados Unidos. Não é possível identificar a que tribo pertencem. Nos comentários, um rapaz ironiza: “Vai dar certo!”. Outro sugere a hipótese de Maduro usar os índios como escudo humano.

