Irmã de Kim Jong-un ameaça dar resposta nuclear aos EUA e à Coreia do Sul Kim Yo-jong, irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, acusou os Estados Unidos e o presidente Donald Trump de adotar uma política... Revista Oeste|Do R7 04/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 04/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump e Kim Jong-un

Kim Yo-jong, irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, acusou os Estados Unidos e o presidente Donald Trump de adotar uma política de confronto contra a Coreia do Norte. Ela proferiu a declaração nesta terça-feira, 4, informou a mídia estatal do país.

Para mais detalhes sobre essa ameaça nuclear e as reações internacionais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Saiba quem é o vice do papa

Oeste transmite o primeiro discurso de Trump ao Congresso dos EUA nesta terça-feira

O Canal do Panamá volta a ser ‘americano’: BlackRock compra portos da chinesa Hutchison