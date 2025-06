Islã foi a religião que mais cresceu entre 2010 e 2020, mostra estudo Os muçulmanos foram o grupo religioso que mais cresceu no mundo entre 2010 e 2020, aponta o estudo do Pew Research Center divulgado... Revista Oeste|Do R7 11/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h37 ) twitter

Os muçulmanos foram o grupo religioso que mais cresceu no mundo entre 2010 e 2020, aponta o estudo do Pew Research Center divulgado nesta terça-feira, 10. No entanto, os adeptos do islã continuam sendo o segundo maior grupo religioso globalmente, atrás apenas dos cristãos.

Para mais detalhes sobre esse crescimento significativo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

