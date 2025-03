Itamaraty orienta brasileiros a deixarem a Síria depois de confrontos O Ministério das Relações Exteriores manifestou sua preocupação com os episódios violentos ocorridos na Síria, que resultaram na morte... Revista Oeste|Do R7 10/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h46 ) twitter

Ahmed al-Sharaa, em conversa com a imprensa, durante uma reunião com o ministro de Estado do Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, depois da deposição de Bashar al-Assad

O Ministério das Relações Exteriores manifestou sua preocupação com os episódios violentos ocorridos na Síria, que resultaram na morte de mais de mil pessoas, em sua maioria civis. O Brasil reforçou que, até o momento, não há registros de brasileiros entre as vítimas.

Para mais informações sobre a situação e as orientações do Itamaraty, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

