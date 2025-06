Javier Milei elimina feriado do Dia do Funcionário Público na Argentina O governo de Javier Milei decidiu na última quarta-feira, 25, eliminar o feriado do dia 27 de junho, quando a Argentina celebra o... Revista Oeste|Do R7 26/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h37 ) twitter

O porta-voz da Presidência Argentina, Manuel Adorni | Foto: Casa Rosada - Divulgação Revista Oeste - Internacional

O governo de Javier Milei decidiu na última quarta-feira, 25, eliminar o feriado do dia 27 de junho, quando a Argentina celebra o Dia do Funcionário Público.

