JBS deve pagar US$ 4 mi por denúncias de trabalho infantil nos EUA

Joesley Batista é um dos sócios da JBS | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos firmou um acordo com a JBS USA Food, o maior frigorífico do país, pelo pagamento de US$ 4 milhões para auxiliar indivíduos e comunidades afetadas pelo trabalho infantil nos EUA. A decisão foi publicada na última segunda-feira, 13.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante acordo.

