João Fonseca já pensa no próximo título: ‘Vamos com tudo’ A final do Challenger 175, de Phoenix, Estados Unidos (EUA), vencida pelo tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, neste domingo...

A final do Challenger 175, de Phoenix, Estados Unidos (EUA), vencida pelo tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, neste domingo, 16, retratou em grande parte o potencial deste jovem prodígio. Ele soube, com maturidade, lidar com uma partida equilibrada, com amplo repertório de jogadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante vitória!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: