João Fonseca vence o Challenger de Phoenix e chega à sua melhor colocação

O tenista brasileiro João Fonseca conquistou, neste domingo, 16, mais um título em sua curta carreira. Ele foi campeão do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos (EUA). Fonseca superou o cazaque Alexander Bublik (número 82 do ranking mundial) por 2 sets a 0, parciais de 7/6(7/5) e 7/6 (7/0).

