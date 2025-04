Jurista critica decreto que exclui cidadania italiana de descendentes Em artigo publicado neste domingo, 13, o jurista e ex-desembargador Wálter Maierovitch fez críticas ao novo Decreto-Lei 36, assinado... Revista Oeste|Do R7 13/04/2025 - 19h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 19h05 ) twitter

Em artigo publicado neste domingo, 13, o jurista e ex-desembargador Wálter Maierovitch fez críticas ao novo Decreto-Lei 36, assinado pelo atual vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani. A medida limita drasticamente a transmissão da cidadania italiana por jus sanguinis — direito de sangue — a partir da segunda geração de descendentes. Segundo Maierovitch, o decreto não apenas afronta a tradição jurídica da Itália, mas representa um ataque à própria identidade cultural do país.

Para uma análise completa sobre as implicações desse decreto e as críticas do jurista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

